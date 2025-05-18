Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул важность продолжения давления на РоссиюПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подчеркнул важность продолжения давления на Россию.
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