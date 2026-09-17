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Газета.ру

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Министр-делегат Руфо: у ЕС нет конфронтации с Россией

Министр-делегат Руфо: у ЕС нет конфронтации с Россией

У Евросоюза сейчас якобы нет конфронтации с Россией, и позиция ЕС заключается в том, чтобы избежать ее и «доброжелательно вернуть Россию за стол переговоров».

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