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Дани Ольмо: «Германия рискнет всем, им нужно побеждать. Они захотят доминировать в матче, как и мы»

Дани Ольмо поделился ожиданиями от игры между Испанией и Германией на ЧМ-2022. – Чего вы ждете от Германии, которая проиграла в первом туре? – Они рискнут всем, им нужно выигрывать.

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