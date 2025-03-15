Заноза
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Заноза

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Россия сражается с потрошителями младенцев

Россия сражается с потрошителями младенцев

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ На этой неделе при пересечении украинско-польской границы была задержана гражданка Украины Ксения П.

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Комментарии
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Семен Демин
Сатанисты!!
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6 час.
Леонид Руси
Такая влвсть, такие и дела... Рыба гниёт с головы. Яценюк ушёл... и началось в полный рост... истребление аборигенов... Органы младенцев, органы военнослужащих... Население... это не рабы уже, которых поставили на колени... это мясо. В Пиндосии только 30 храмов Сатаны
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5 час.
Вадим Кузнецов
Людоедство: XXI век
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1 час.
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