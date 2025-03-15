Россия сражается с потрошителями младенцев

Леонид Руси

Такая влвсть, такие и дела... Рыба гниёт с головы. Яценюк ушёл... и началось в полный рост... истребление аборигенов... Органы младенцев, органы военнослужащих... Население... это не рабы уже, которых поставили на колени... это мясо. В Пиндосии только 30 храмов Сатаны