© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ На этой неделе при пересечении украинско-польской границы была задержана гражданка Украины Ксения П.
Россия сражается с потрошителями младенцев
Комментарии
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Семен Демин
Сатанисты!!
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6 час.
Леонид Руси
Такая влвсть, такие и дела... Рыба гниёт с головы. Яценюк ушёл... и началось в полный рост... истребление аборигенов... Органы младенцев, органы военнослужащих... Население... это не рабы уже, которых поставили на колени... это мясо. В Пиндосии только 30 храмов Сатаны
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5 час.
Вадим Кузнецов
Людоедство: XXI век
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1 час.
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