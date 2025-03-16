В центральный аппарат СК России будет доложено о ходе проверки по информации о нарушении прав членов садоводческих товариществ в Волгоградской области

В СМИ опубликовано обращение представителей нескольких садоводческих товариществ Кировского района Волгограда, в котором они сообщают о том, что в течение нескольких лет компетентные органы не решают проблему ремонта единственной дороги, ведущей к их дачам.
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