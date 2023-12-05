Егор Поляков: «Мы фиксируем бурный рост ИТ-индустрии в Нижегородской области в 2023 году»

В программе «Герои Волги» замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал об участии нижегородской делегации в Международном форуме China Hi-Tech Fair в Китае, реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе и главных «цифровых» итогах года.
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