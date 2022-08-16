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В Хабаровском крае идет набор в батальон связи «Барон Корф»

В Хабаровском крае идет набор в батальон связи «Барон Корф»

В Хабаровском крае продолжается формирование именного батальона связи «Барон Корф». В подразделение могут вступить все желающие без судимости, в возрасте 18-50 лет.

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