Authorities fighting Colorado's Highland Lakes Fire hopeful evacuated residents may soon return home

A wind-fueled wildfire in Colorado, which has forced hundreds to evacuate, was more than half contained as of Tuesday, according to authorities who said they were hopeful some residents could soon return to their homes.
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