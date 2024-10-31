Путин осуществил пуск баллистических ракет из Кремля: Как сработало главное оружие России

Президент России Владимир Путин провел очередную тренировку сил стратегического сдерживания. Целью учений стала «отработка протокола действий должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии