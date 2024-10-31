Сила в правде
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Сила в правде

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Путин осуществил пуск баллистических ракет из Кремля: Как сработало главное оружие России

Путин осуществил пуск баллистических ракет из Кремля: Как сработало главное оружие России

Президент России Владимир Путин провел очередную тренировку сил стратегического сдерживания. Целью учений стала «отработка протокола действий должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет».

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