Новости, события, факты

146 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Всё же придётся и казахов лишать перепавших к ним при Совке русских территорий с тамошним русским населением - в нази...Казахстан запреща...
  • Владлен
    Очень похоже, что без ядреного оружия этот гордиев узел не разрубить. И авгеевы конюшни западного колониализма и сато...О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУ...
  • Александр Николаевич
    ... И вдруг поймал себя на мысли, что летние ОИ уже лет 20 не смотрю, "от слова вооще..."!"Это не черный кв...

О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БУЙНЫЙ РАСЦВЕТ КИЕВСКОГО ХАМСТВА

О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БУЙНЫЙ РАСЦВЕТ КИЕВСКОГО ХАМСТВА

Пауки в банке: функционеры Банковой сливают хозяев в отместку за то, что хозяева сливают их самих? Киевский режим, по крайней мере внешне, начинает скатываться в истерику, особенно после инспекционного приезда госсекретаря США Энтони Блинкена с последовавшими за ним предложениями Москве предложить переговоры, на которые Киев «непременно» откликнется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
И мозги у тя зАсраны, тем же &quot;Хлагом&quot; и ненавистью.
Ответить
11 час.
Александр Мазин
Любые договорённости с киевским режимом, это оскорбление для всего Русского народа!!!
Ответить
5 час.
В
Владлен
Очень похоже, что без ядреного оружия этот гордиев узел не разрубить. И авгеевы конюшни западного колониализма и сатонизма не очистить.
Ответить
34 мин.

Картина дня

наверх