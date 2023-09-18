О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БУЙНЫЙ РАСЦВЕТ КИЕВСКОГО ХАМСТВА

Пауки в банке: функционеры Банковой сливают хозяев в отместку за то, что хозяева сливают их самих? Киевский режим, по крайней мере внешне, начинает скатываться в истерику, особенно после инспекционного приезда госсекретаря США Энтони Блинкена с последовавшими за ним предложениями Москве предложить переговоры, на которые Киев «непременно» откликнется.