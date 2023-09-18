Пауки в банке: функционеры Банковой сливают хозяев в отместку за то, что хозяева сливают их самих? Киевский режим, по крайней мере внешне, начинает скатываться в истерику, особенно после инспекционного приезда госсекретаря США Энтони Блинкена с последовавшими за ним предложениями Москве предложить переговоры, на которые Киев «непременно» откликнется.
О ЧЕМ СИГНАЛИЗИРУЕТ БУЙНЫЙ РАСЦВЕТ КИЕВСКОГО ХАМСТВА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
И мозги у тя зАсраны, тем же "Хлагом" и ненавистью.
Ответить
11 час.
Александр Мазин
Любые договорённости с киевским режимом, это оскорбление для всего Русского народа!!!
Ответить
5 час.
В
Владлен
Очень похоже, что без ядреного оружия этот гордиев узел не разрубить. И авгеевы конюшни западного колониализма и сатонизма не очистить.
Ответить
34 мин.
Свежие комментарии