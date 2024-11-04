Инфографика: объем данных, который создается и хранится в интернете / © Visual Capitalist Исследование, проведенное специалистами компании Global X ETFs, показало: объем данных, которые будут созданы в 2025 году в интернете, окажется в 10 раз больше, чем в 2015 году, и составит 181 зеттабайт, то есть 181 триллион гигабайт.