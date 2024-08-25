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Депутат Госдумы Бутина назвала США заказчиками ареста Дурова

Депутат Госдумы Бутина назвала США заказчиками ареста Дурова

Мария Бутина назвала задержание Павла Дурова в аэропорту "неприкрытым нацизмом".Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина считает, что настоящими заказчиками ареста Павла Дурова в аэропорту Парижа является американский Белый дом.

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