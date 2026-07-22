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Царьград

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Минфин Таджикистана увеличил бюджет на 14%, доходы достигли 36,4 млрд

Минфин Таджикистана увеличил бюджет на 14%, доходы достигли 36,4 млрд

Доходы госбюджета Таджикистана за январь-июнь 2026 года составили 36,4 млрд сомони, превысив план на 14%.

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