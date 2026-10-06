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Царьград

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ЮНИСЕФ предупредил: Эль-Ниньо в 2026-2027 затронет 347 млн детей

ЮНИСЕФ предупредил: Эль-Ниньо в 2026-2027 затронет 347 млн детей

ЮНИСЕФ прогнозирует, что явление Эль-Ниньо в 2026-2027 годах создаст экстремальные погодные условия для 347 млн детей в 100 странах, вызывая наводнения, засухи и перемещения.

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