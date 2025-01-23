Bloomberg: глава Госдепартамента США Рубио планирует отправиться в Панаму

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио планирует отправиться в Панаму после заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости для Вашингтона получить контроль над Панамским каналом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии