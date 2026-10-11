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Восемь чайников чая и записка в йогурте: как участники «Уральских пельменей» знакомились с жёнами

В номерах «Уральских пельменей» есть детали из настоящей семейной жизни: Дмитрий Брекоткин подсматривал надутые щёки и обиду у сына Гоши, а родные Андрея Рожкова узнавали в его героине жесты и мимику мамы.

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