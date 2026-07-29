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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции «Яндекса» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах и отчете по МСФО

Акции «Яндекса» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах и отчете по МСФО

Котировки «Яндекса» обновили максимум более чем за месяц, увеличившись на 2,7%. Это произошло после того, как компания отчиталась за первое полугодие, анонсировала дивиденды в размере 110 рублей на акцию и объявила о запуске программы 75/75/75, которая призвана увеличить использование ИИ в работе .

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