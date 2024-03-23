В Ханты-Мансийске отменено открытие фестиваля «Дух огня»

В Ханты-Мансийске отменено торжественное открытие международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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