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Культуромания

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В Ханты-Мансийске отменено открытие фестиваля «Дух огня»

В Ханты-Мансийске отменено открытие фестиваля «Дух огня»

В Ханты-Мансийске отменено торжественное открытие международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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