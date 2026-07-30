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Газета.ру

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Депутат Останина: премодерация в соцсетях защитит россиянок от проституции

Депутат Останина: премодерация в соцсетях защитит россиянок от проституции

Предложение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной проводить премодерацию постов пользователей в соцсетях касается только темы вовлечения россиянок в вебкам, порно и проституцию, рассказала депутат рассказала "Газете.

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