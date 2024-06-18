Сергунина: Фестиваль «Театральные выходные» пройдет в парке «Зарядье» в июне

Второй фестиваль «Театральные выходные» пройдет на разных площадках парка «Зарядье» 22 и 23 июня. Первый день будет посвящен 100-летним юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы и 95-летию со дня рождения Василия Шукшина, а второй — 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.