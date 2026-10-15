India’s record-setting annual additions of wind power capacity could double by the end of the decade, a senior executive at major wind turbine maker Suzlon Energy told Bloomberg on Thursday.
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