Компания с цифровым казначейством ZeroStack предупредила о рисках для своего выживания на фоне убытков в размере $82,5 млн.

Компания ZeroStack, акции которой котируются на Nasdaq, предупредила о существенных сомнениях в своей способности продолжать работу в течение следующего года, изменив свою оценку, данную тремя месяцами ранее.
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