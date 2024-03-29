В результате теракта в «Крокусе» погиб полковник спецназа ГРУ Мясников

Одним из погибших при теракте в« Крокус Сити Холле» оказался полковник спецназа ГРУ Тимур Мясников. Информацией об этом поделился руководитель самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.
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