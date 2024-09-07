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За рулем

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Фатальные последствия: почему нельзя заправлять машину АИ-92 на постоянной основе

Фатальные последствия: почему нельзя заправлять машину АИ-92 на постоянной основе

Однократное использование низкооктанового бензина не спровоцирует серьезные последствия для двигателя машины, но систематическое применение приведет к ускоренному износу не только мотора, но и других элементов топливной системы.

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