Фатальные последствия: почему нельзя заправлять машину АИ-92 на постоянной основе

Однократное использование низкооктанового бензина не спровоцирует серьезные последствия для двигателя машины, но систематическое применение приведет к ускоренному износу не только мотора, но и других элементов топливной системы.
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