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Арбитр указал в протоколе, что Гринвуд послал его «на хер». Бордалас отрицает: «На парне много фолили, и он сказал: «Какого хера?» Он не оскорблял судью»

Арбитр указал в протоколе, что Гринвуд послал его «на хер». Бордалас отрицает: «На парне много фолили, и он сказал: «Какого хера?» Он не оскорблял судью»

Хорхе Фигероа Васкес показал вингеру «Хетафе», арендованному у «Манчестер Юнайтед», красную карточку в начале 2-го тайма игры с «Райо Вальекано».

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