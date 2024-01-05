НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Орлов о трансфере Педро в «Зенит» за 9 млн евро: «Фантазии, сумма сильно завышена. Никого из академии Семак не «закрывает», но подобных Аршавину мы пока не видим»

Орлов о трансфере Педро в «Зенит» за 9 млн евро: «Фантазии, сумма сильно завышена. Никого из академии Семак не «закрывает», но подобных Аршавину мы пока не видим»

Ранее «Зенит» объявил о подписании 17-летнего нападающего «Коринтианс» Педро дос Сантоса. Игрок присоединится к команде 12 января – до того, как ему исполнится 18 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх