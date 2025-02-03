Растет живот и еще 8 признаков, что вам пора проверить печень

Печень — один самых работоспособных органов нашего организма. Она отвечает за очистку организма от токсичных веществ, участвует в обменных процессах, служит резервуаром для гликогена — энергетического резерва организма, и не только.
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