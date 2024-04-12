Для ареста пьяного водителя полицейские стреляли по колесам авто в Приморье

Чем закончилась погоня со стрельбой за нарушителем на минивэне, расскажет «Царьград».В Приморском крае в городе Большой Камень силовики были вынуждены применить служебное оружие во время погони за нетрезвым водителем.
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