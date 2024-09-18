Дробыш поражён выступлением МОТа в поединке с Биланом на шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Премьерный выпуск выйдет уже в эту субботу. Дима Билан Пресс-служба МУЗ-ТВВ эту субботу, 21 сентября, в 17:00 на телеканале МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск «Битвы поколений» – масштабного шоу, собравшего на одной сцене топ-артистов двух разных эпох.