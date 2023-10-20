Ямальские и канадские ученые создали мультиязычную книгу о культуре коренных северян

Электронная книга «Умный оленёнок» создана на хантыйском, ненецком и английском языках благодаря международному проекту «Stitching Together the Past and the Present in Arctic Siberia» («Сшивая вместе прошлое и настоящее в Арктической Сибири»).
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