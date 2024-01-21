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Украинский генерал: после конфликта РФ должна отказаться от ядерного оружия

Украинский генерал: после конфликта РФ должна отказаться от ядерного оружия

Чем больше у Киева проблем на фронте, тем чаще в западных СМИ мелькают бывшие и действующие высокопоставленные украинские чиновники и военные.

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Комментарии
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Сергей Николаевич
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4 час.
лл
лина любимцева
ЩАС!!... Откажемся!! Только вот шнурки ваши  погладим...
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4 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Что, только российское ядерное оружие &quot;представляет угрозу миру&quot;? Да Россия его НИ РАЗУ не применяла, а наличие именно российского ядерного оружия очень даже удерживает запад от его повторного  использования уже против России... ибо Россия всё-таки не Япония, которая просто утёрлась после атомных бомб США... а вот, если антироссийская коалиция во главе с США  станет и дальше упорствовать, то уже и ей утираться придется...  Так что &quot;не будите лихо пока оно тихо&quot;...
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1 час.

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