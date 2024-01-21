Чем больше у Киева проблем на фронте, тем чаще в западных СМИ мелькают бывшие и действующие высокопоставленные украинские чиновники и военные.
Украинский генерал: после конфликта РФ должна отказаться от ядерного оружия
Комментарии
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Сергей Николаевич
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4 час.
лл
лина любимцева
ЩАС!!... Откажемся!! Только вот шнурки ваши погладим...
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4 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Что, только российское ядерное оружие "представляет угрозу миру"? Да Россия его НИ РАЗУ не применяла, а наличие именно российского ядерного оружия очень даже удерживает запад от его повторного использования уже против России... ибо Россия всё-таки не Япония, которая просто утёрлась после атомных бомб США... а вот, если антироссийская коалиция во главе с США станет и дальше упорствовать, то уже и ей утираться придется... Так что "не будите лихо пока оно тихо"...
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1 час.
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