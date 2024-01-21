Украинский генерал: после конфликта РФ должна отказаться от ядерного оружия

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Что, только российское ядерное оружие "представляет угрозу миру"? Да Россия его НИ РАЗУ не применяла, а наличие именно российского ядерного оружия очень даже удерживает запад от его повторного использования уже против России... ибо Россия всё-таки не Япония, которая просто утёрлась после атомных бомб США... а вот, если антироссийская коалиция во главе с США станет и дальше упорствовать, то уже и ей утираться придется... Так что "не будите лихо пока оно тихо"...