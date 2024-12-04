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Как тебе такое, Ким? В Южной Корее провернули трюк Ельцина. "Президент рехнулся"

Как тебе такое, Ким? В Южной Корее провернули трюк Ельцина. "Президент рехнулся"

Kremlin Pool/Globallookpress Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попытался провернуть трюк Ельцина из 1990-х - и проиграл.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Да здравствует товарищ Ким ,генеральный секретарь объединенной Корейской Народно-Демократической Республики!!!😀👍👍👍👍👍👍👍👍
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10 час.

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