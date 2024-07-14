НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Гришук
    Одно и то же предложение повторили десять раз.... Получилось то же яйцо только в профиль... К чему это? А суть? Как в...Новые запреты для...
  • Астон Мартин
    т е на кухне надо иметь собственную лабораторию по изучению рыбы на паразитов , видимо государственные органы отказал...Захотели купить и...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Ответ очевиден : этих лоббистов крышевали люди из высших эшелонов власти и лоббисты так старались , что преумножили с...Ученые наконец от...

Ученые наконец ответили на ключевой вопрос о пандемии: почему у некоторых был ковид, а у других нет?

Ученые наконец ответили на ключевой вопрос о пандемии: почему у некоторых был ковид, а у других нет?

Ученые наконец ответили на ключевой вопрос о пандемии: почему у некоторых был ковид, а у других нет? Максим МорозовХотя мы все до некоторой степени забыли о пандемии коронавируса, ответ на ключевой вопрос, почему некоторые люди заражались несколько раз, а другие ни разу, так и не был найден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Маркитанов
для начала - не было никакой пандемии...даже эпидемии. первую строчку по смертности неизменно занимал туберкулёз, а ковид болтался в районе 17-го места. Это была акция ультраглобалистов по сокращению населения планеты ч/з прививку сомнительными и откровенно ядовитыми вакцинами. Вопрос в другом - почему в отношении лоббистов вакцинации не привлекли к уголовной ответственности?
Ответить
13 час.
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Ответ очевиден : этих лоббистов крышевали люди из высших эшелонов власти и лоббисты так старались , что преумножили своё состояние, а некоторые даже повышены в должности за эффективное уничтожение российских граждан, особенно пенсионеров.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх