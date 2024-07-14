Ученые наконец ответили на ключевой вопрос о пандемии: почему у некоторых был ковид, а у других нет? Максим МорозовХотя мы все до некоторой степени забыли о пандемии коронавируса, ответ на ключевой вопрос, почему некоторые люди заражались несколько раз, а другие ни разу, так и не был найден.