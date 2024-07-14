Ученые наконец ответили на ключевой вопрос о пандемии: почему у некоторых был ковид, а у других нет? Максим МорозовХотя мы все до некоторой степени забыли о пандемии коронавируса, ответ на ключевой вопрос, почему некоторые люди заражались несколько раз, а другие ни разу, так и не был найден.
Ученые наконец ответили на ключевой вопрос о пандемии: почему у некоторых был ковид, а у других нет?
Комментарии
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Александр Маркитанов
для начала - не было никакой пандемии...даже эпидемии. первую строчку по смертности неизменно занимал туберкулёз, а ковид болтался в районе 17-го места. Это была акция ультраглобалистов по сокращению населения планеты ч/з прививку сомнительными и откровенно ядовитыми вакцинами. Вопрос в другом - почему в отношении лоббистов вакцинации не привлекли к уголовной ответственности?
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13 час.
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Ответ очевиден : этих лоббистов крышевали люди из высших эшелонов власти и лоббисты так старались , что преумножили своё состояние, а некоторые даже повышены в должности за эффективное уничтожение российских граждан, особенно пенсионеров.
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9 час.
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