Джоэл Эмбиид – о Бене Симмонсе: «Я устал от скандалов. Рад, что все это осталось в прошлом»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рад, что ситуация с Беном Симмонсом осталась в прошлом. «Я изо всех сил пытался вернуть Бена Симмонса и сделать так, чтобы он снова чувствовать себя здесь комфортно.

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