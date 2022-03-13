Джоэл Эмбиид – о Бене Симмонсе: «Я устал от скандалов. Рад, что все это осталось в прошлом»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рад, что ситуация с Беном Симмонсом осталась в прошлом. «Я изо всех сил пытался вернуть Бена Симмонса и сделать так, чтобы он снова чувствовать себя здесь комфортно.