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Пропавшего грибника нашли мертвым в Угре

Пропавшего грибника нашли мертвым в Угре

В Калужской области в реке нашли тело пропавшего мужчины, сообщают следователи. 16 июля в устье Угры вблизи деревни Денисово Дзержинского района было обнаружено тело 64-летнего мужчины, который днем ранее ушел за грибами и потерялся.

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