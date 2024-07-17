Пропавшего грибника нашли мертвым в Угре

В Калужской области в реке нашли тело пропавшего мужчины, сообщают следователи. 16 июля в устье Угры вблизи деревни Денисово Дзержинского района было обнаружено тело 64-летнего мужчины, который днем ранее ушел за грибами и потерялся.
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