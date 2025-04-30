Царьград © Roman Naumov/Globallookpress После начала СВО начались разговоры о возможной смене элит.
Путин против олигархов - начало большой чистки? "День украли, пальцы веером". Так ещё не говорили
Комментарии
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Юра Терских
Там где процветает коррупция и воровство порядка НИКОГДА не будет. Делать удивленное лицо со словами , а я и не знал, может только клоун
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7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Петр Авен уже сбежал. Запахло жареным. Во времена, когда Гайдар был премьером, он назначил своего приятеля Авена на пост министра внешней торговли. Через короткое вемя куда-то запропастились два миллиарда долларов, предназначенные для внешней торговли. Появился Альфа-банк с Петром Авеном (внуком латышского стрелка времен революции).
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4 час.
Валерий Фоменков
Говорить (обещать) - не значит жениться. Конкретных дел и результатов по барыгам (или, как их ласково называют в статье, "олигархам") пока не наблюдаем. Более того, видимость "бурной" деятельности по барыгам со стороны власти и правосудия начинается только после того, как они, барыги, не спеша, вывезут весь свой наворованный капитал и уедут зарубеж. Столь же бурно происходит затихание этой "деятельности", незаметно сходя на нет. История с Чубайсом тому яркий наглядный пример.
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2 час.
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