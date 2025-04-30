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Путин против олигархов - начало большой чистки? "День украли, пальцы веером". Так ещё не говорили

Путин против олигархов - начало большой чистки? "День украли, пальцы веером". Так ещё не говорили

Царьград © Roman Naumov/Globallookpress После начала СВО начались разговоры о возможной смене элит.

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Комментарии
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Юра Терских
Там  где   процветает  коррупция  и  воровство  порядка  НИКОГДА не   будет.  Делать   удивленное   лицо   со  словами   , а  я  и  не  знал,  может   только  клоун
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7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Петр Авен уже сбежал. Запахло жареным. Во времена, когда Гайдар был премьером, он назначил своего приятеля Авена на пост министра внешней торговли. Через короткое вемя куда-то запропастились два миллиарда долларов, предназначенные для внешней торговли. Появился Альфа-банк с Петром Авеном (внуком латышского стрелка времен революции).
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4 час.
Валерий Фоменков
Говорить (обещать) - не значит жениться. Конкретных дел и результатов по барыгам (или, как их ласково называют в статье, &quot;олигархам&quot;) пока не наблюдаем. Более того, видимость &quot;бурной&quot; деятельности по барыгам со стороны власти и правосудия начинается только после того, как они, барыги, не спеша, вывезут весь свой наворованный капитал и уедут зарубеж.  Столь же бурно происходит затихание этой &quot;деятельности&quot;, незаметно сходя на нет. История с Чубайсом тому яркий наглядный пример.
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2 час.
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