Путин против олигархов - начало большой чистки? "День украли, пальцы веером". Так ещё не говорили

Там где процветает коррупция и воровство порядка НИКОГДА не будет. Делать удивленное лицо со словами , а я и не знал, может только клоун

Петр Авен уже сбежал. Запахло жареным. Во времена, когда Гайдар был премьером, он назначил своего приятеля Авена на пост министра внешней торговли. Через короткое вемя куда-то запропастились два миллиарда долларов, предназначенные для внешней торговли. Появился Альфа-банк с Петром Авеном (внуком латышского стрелка времен революции).

Валерий Фоменков

Говорить (обещать) - не значит жениться. Конкретных дел и результатов по барыгам (или, как их ласково называют в статье, "олигархам") пока не наблюдаем. Более того, видимость "бурной" деятельности по барыгам со стороны власти и правосудия начинается только после того, как они, барыги, не спеша, вывезут весь свой наворованный капитал и уедут зарубеж. Столь же бурно происходит затихание этой "деятельности", незаметно сходя на нет. История с Чубайсом тому яркий наглядный пример.