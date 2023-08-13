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Женская НБА. «Вашингтон» против «Чикаго», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча. «Вашингтон» против «Чикаго», «Индиана» встретится с «Нью-Йорком».

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