Успех на Угледарском направлении: ВС РФ овладели СНТ «Машиностроитель» к северо-востоку от Парасковиевки

Вооружённые силы России продолжают развивать успех на Угледарском направлении. В результате успешных наступательных действий наши войска полностью овладели садовым товариществом (СНТ) «Машиностроитель», расположенным между Новомихайловкой и Парасковиевкой – к северу от реки Сухие Ялы.