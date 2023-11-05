Ландо Норрис: Я удивлен, что так хорошо стартовал

Ландо Норрис: Я удивлен, что так хорошо стартовалF1Гонщик McLaren Ландо Норрис назвал максимумом второе место на Гран При Бразилии и удивился своему старту, особенно после неудачного начала с поула в спринте накануне.
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