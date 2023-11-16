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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук о КХЛ: «Потолок работает. «Лада» замечательна, «Сочи» играл неплохо, пока у них один парень в СКА не перешел. Каждый матч непредсказуем»

– Вы пристально сейчас следите за КХЛ? В том же «Авангарде» сейчас сногсшибательная тройка Ткачев – Спунер – Буше.

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