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Травля в Сети, скандал на рейсе и 37 лет брака: какие испытания прошла Лидия Вележева

Травля в Сети, скандал на рейсе и 37 лет брака: какие испытания прошла Лидия Вележева

Осенью 2019 года имя заслуженной артистки России Лидии Вележевой попало на первые полосы из-за громкого инцидента в самолёте Москва — Тель-Авив.

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