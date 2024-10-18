Жёсткие меры против мигрантов: в России вдвое сократили квоту на РВП

В следующем году число квот на РВП для иностранных граждан будет сокращено. Кабмин утвердил количество разрешений для регионов.
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