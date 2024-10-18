Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 734 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Филин
    Пусть эта жидовская рожа остаётся в иСраиле, нечего  этой гниде в РОССИИ делать.«Нельзя ни есть, ...
  • Woman ххххх
    они не больные на голову , а  обнаглевшие  чурки с промытыми соровцами мозгами  😡Ну чо поделать, д...
  • Eduard
    Да уж,засланка,Президент Грузии ...

Жёсткие меры против мигрантов: в России вдвое сократили квоту на РВП

Жёсткие меры против мигрантов: в России вдвое сократили квоту на РВП

В следующем году число квот на РВП для иностранных граждан будет сокращено. Кабмин утвердил количество разрешений для регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх