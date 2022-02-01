ГАТИ начислила за день более 2,5 млн рублей штрафа за плохую уборку снега

Общая же сумма санкций достигла больше 60 млн рублей. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга с того времени, когда в Северную столицу пришли снегопады, оштрафовала городские компании из-за ненадлежащей уборки.
Общая же сумма санкций достигла больше 60 млн рублей. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга с того времени, когда в Северную столицу пришли снегопады, оштрафовала городские компании из-за ненадлежащей уборки.
Свежие комментарии