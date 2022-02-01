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ГАТИ начислила за день более 2,5 млн рублей штрафа за плохую уборку снега

Общая же сумма санкций достигла больше 60 млн рублей. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга с того времени, когда в Северную столицу пришли снегопады, оштрафовала городские компании из-за ненадлежащей уборки.

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