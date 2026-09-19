Мировая торговля пшеничной мукой упала до минимума за пять лет

Международная торговля пшеничной мукой в сезоне 2025-2026 снизилась до 15,1 млн тонн, на 900 тыс. тонн меньше мартовских прогнозов, данные Международного совета по зерну (IGC) 18 сентября сообщило издание World-grain.
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