Театр абсурда
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Театр абсурда

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Время для жестких и дальновидных решений

Время для жестких и дальновидных решений

CEВЕР Информационное пространство в том виде, в котором оно нам досталось от времен прозападного мракобесия 90-х годов, во всё большей степени не соответствует современным задачам и характеру перемен, набирающим силу в стране.

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Комментарии
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людмила бер
На кол.... Как при Петре...
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15 час.
ВТ
Врам Тавризов
Название статьи одно, а суть другая Если говорить о тезисе названия для обсуждения: что, сейчас время для посадок генералов и прочего жулья? А дальше? Будем и дальше транжирить святое время и здоровый патриотизм СВО?
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1 час.
Геннадий Бережнов
Меры вполне приемлемы, но вот останутся они на бумаге или будут действовать и кто будет вести контроль. Много чего принимаем, но зачастую не исполняем. Посмотрим, время покажет!
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58 мин.

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