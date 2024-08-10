Время для жестких и дальновидных решений

ВТ

Врам Тавризов

Название статьи одно, а суть другая Если говорить о тезисе названия для обсуждения: что, сейчас время для посадок генералов и прочего жулья? А дальше? Будем и дальше транжирить святое время и здоровый патриотизм СВО?