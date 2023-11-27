Как нужно провести праздник апостола Филиппа и Филиппово Заговенье 27 ноября Алёна Юрьева27 ноября православная церковь отмечает день святого апостола Филиппа, известного своей преданностью и служением вере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии