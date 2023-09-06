Медвежий угол

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А в чём провинился Ургант?

А в чём провинился Ургант?

Иван Ургант лишился контракта с крупным брендом, в котором он был амбассадором. Речь об Альфа-Банке: Ургант был его амбассадором с 2020 года и снялся во множестве реклaмных роликов.

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Комментарии
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МС
Михаил Солдатов
А выблядок террорист Смольянинов? И, кстати, тоже еврей.
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Евреев трогать нельзя для них есть гарант остальные как хотят.
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3 час.
лл
лина любимцева
Я не слышала ничего, чтобы Агутин что-либо там говорил против СВО... Он не такой дурачок, чтобы ляскать языком что попало.
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1 час.

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