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Двое россиян попали в символическую сборную «Флориды Пантерз» в 21-м веке

Двое россиян попали в символическую сборную «Флориды Пантерз» в 21-м веке

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» объявила символическую сборную команды из Майами в 21-м веке.Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» объявила символическую сборную команды из Майами в 21-м веке.

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