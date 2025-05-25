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Царьград

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Трамп требует от Гарварда раскрыть личные данные студентов-иностранцев

Трамп требует от Гарварда раскрыть личные данные студентов-иностранцев

Президент США Дональд Трамп обратился к Гарварду с требованием раскрыть информацию о студентах-иностранцах, составляющих 31% всего контингента.

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