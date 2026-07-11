НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мурат Гассиев победил Петера Кадиру техническим нокаутом и впервые защитил титул WBA в тяжелом весе

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев (34-2, 27 КО) победил Петера Кадиру (23-2, 13 КО). Гассиев победил техническим нокаутом в шестом раунде, угол немца выбросил полотенце.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии